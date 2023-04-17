Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar... Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

"Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla geçirilecek. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...