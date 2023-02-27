Malatya’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni Cami ve Büyük Otel'in yıkılması, Aslant Caddesi'nde bir binanın yıkılması yer alıyor. Yine ikinci depremde enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sırasında depremin meydana gelmesiyle insanlar panikle enkaz üstünden kaçıyor ve birbirine sarılıyor.