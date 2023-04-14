"Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" 99 bin trafik personeli sahada
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede 14-24 Nisan tarihleri arasında okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı sebebiyle karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağı ifade edildi. Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 drone ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede 14-24 Nisan tarihleri arasında Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili ve Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağı ifade edildi. Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 drone ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda günlük 7 bin 329 trafik ekip/tim, 14 bin 178 trafik personeli olmak üzere toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli, ayrıca 36 polis/ jandarma başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı üyesi görev alacak. Merkez teşkilatı güzergâh denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip, farklı güzergâhlardaki trafik personelini denetlemek üzere görev alacak.
Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek. Yolcu otobüslerinde sıkı denetim yapılacak, şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontrol ve bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca otobüslerde yolcuların da emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilecek. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmasına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin eğitim ve denetim bir arada yürütülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!
- Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Sevilla maçı canlı nereden izlenir?
- LGS'ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
- AL SANCAK 11. bölüm izle! 13 Nisan TRT 1 Al Sancak son bölüm kesintisiz full izle!
- Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek?
- 6.800 TL'ye arazi sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak ilanları art arda yayınladı! İşte ihale tarihi...
- Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...
- EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...
- Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer'in diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!
- MSÜ açıklandı mı? 2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr