İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binada çökme riski! Kolonları çatladı
Bahçelievler’de akşam saatlerinde kolonları çatlayan 6 katlı binanın çatlayan kolonları belediye ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 3 milimetre kaydığı öğrenilen binanın yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.
Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bulunan Şahin Apartmanı'nın sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuştu. Boşaltılan binada, hassas GPS ölçüm cihazıyla yapılan kontrollerde binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edildi.
Kontrollerin ardından Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler, 1977 yılında zemin artı 6 kat olarak ruhsatlı inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın içine girerek çatlayan kolonlarda detaylı incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında kaydedilen görüntülerde kolonlardaki hasar detaylı görüntülendi.
Tedbir amacıyla boşaltılan Şahin Apartmanı ve bitişiğindeki iki binada bulunan yaklaşık 50 vatandaşa, Bahçelievler Belediyesi tarafından çevre otellerde barınma imkanı sağlandı.
Yapılan ölçümlerde 3 milimetre kaydığı öğrenilen binanın yarın sabah kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.
"SABAHA KADAR BURADAYIZ"
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "1977 yapımı 5 katlı binada 12 daire ve 5 dükkan olduğunu belirterek, "Bu binayı boşalttık. Sesler geliyor. Kolonda patlama gördü teknik ekibimiz. Yanındaki iki bitişik binayı da boşalttık. Onlarda bir hasar yok. Şu anda tedbirleri aldık. Evlerde kimse yok. Ses ölçümü, röntgen çekimi, hassas olarak kolonlarda, binada kayma var mı diye ölçüm aletini getirdik. Ona bir saat içerisinde karar verilecek. Eğer yıkılması gerekiyorsa bu akşam, makinelerimiz geliyor, yıktıracağız. Eğer müsaitse, devam edebilirse yarın yıkacağız. Yaklaşık 50 vatandaşımızı otellere yönlendirdik. Orada ağırlayacağız. Önemli olan, buradaki çürük apartmanın yıkılmasında vatandaşlarımıza bir zarar gelmesin. Tabii içeride eşyası olan arkadaşlarımız var. Yapılan test neticesinde kıymetli eşyalarını almalarına belki müsaade edebiliriz ama ona teknik ekibimiz karar verir. Tedbirimizi aldık, bekliyoruz. Sabaha kadar buradayız. Önemli olan kazasız belasız bu durumu atlatmak." ifadelerini kullandı.
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