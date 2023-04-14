İstanbul Bahçelievler’de 6 katlı binada çökme riski! Kolonları çatladı



"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "1977 yapımı 5 katlı binada 12 daire ve 5 dükkan olduğunu belirterek, "Bu binayı boşalttık. Sesler geliyor. Kolonda patlama gördü teknik ekibimiz. Yanındaki iki bitişik binayı da boşalttık. Onlarda bir hasar yok. Şu anda tedbirleri aldık. Evlerde kimse yok. Ses ölçümü, röntgen çekimi, hassas olarak kolonlarda, binada kayma var mı diye ölçüm aletini getirdik. Ona bir saat içerisinde karar verilecek. Eğer yıkılması gerekiyorsa bu akşam, makinelerimiz geliyor, yıktıracağız. Eğer müsaitse, devam edebilirse yarın yıkacağız. Yaklaşık 50 vatandaşımızı otellere yönlendirdik. Orada ağırlayacağız. Önemli olan, buradaki çürük apartmanın yıkılmasında vatandaşlarımıza bir zarar gelmesin. Tabii içeride eşyası olan arkadaşlarımız var. Yapılan test neticesinde kıymetli eşyalarını almalarına belki müsaade edebiliriz ama ona teknik ekibimiz karar verir. Tedbirimizi aldık, bekliyoruz. Sabaha kadar buradayız. Önemli olan kazasız belasız bu durumu atlatmak." ifadelerini kullandı.