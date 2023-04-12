Asrın felaketinde anne ve babasını kaybetti! Koluna protez takılan küçük Berat: Depremde insanlar ölmesin diye...

İki kardeşi ziyaret eden ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, şu ana kadar merkeze 17 başvuru yapıldığını, 3 kişisel protez takıldığını belirterek, "Buradaki amaç, yurdun dört bir yanına dağılmış olan ampüte edilmiş çocuklara doktorları aracılığıyla ulaşmak. Çocuklarımızın geleceğe uzanan yollarını hep birlikte açacağız. Onların bir gülüşü dünyaya bedel" diye konuştu.

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