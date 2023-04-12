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Asrın felaketinde anne ve babasını kaybetti! Koluna protez takılan küçük Berat: Depremde insanlar ölmesin diye...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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Asrın felaketinde anne ve babasını kaybetti! Koluna protez takılan küçük Berat: Depremde insanlar ölmesin diye...

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’te anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Ecrin ile 10 yaşındaki ağabeyi Berat Canpolatlar’a protez takıldı. Koluna protez takılan Berat, “Okuyup inşaat mühendisi olacağım ve depremde insanlar ölmesin diye sağlam binalar yapacağım” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde oturdukları apartman yıkılınca baba Yusuf ile anne Elif hayatını kaybederken 12 yaşındaki Nuri, Berat ve Ecrin kardeşler yaralı olarak kurtuldu.

Enkazdan çıkarılan Ecrin'in sağ bacağı diz altından, ağabeyi Berat'ın ise sol kolu dirsek altından ampüte edildi. Ağabeyi Nuri'nin ise sadece parmakları kırıldı. Anne ve babasını kaybeden 3 kardeşe anneanneleri sahip çıktı.

Sabah'ın haberine göre, uzuvlarını kaybeden 2 kardeş, doktorları aracılığıyla Çukurova Üniversitesi 'Çocuk İyilik Merkezi'ne başvurdu. Burada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Sibel Başaran tarafından tedavileri tamamlanan Berat'a protez kol, Ecrin'e ise protez ayak takıldı.

Protezleriyle hayata tutunan kardeşlerin mutlulukları gözlerinden okundu. Sol koluna protez takılan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Berat, "Anne ve babamızı depremde kaybettik. Bana ve kardeşime protez takıldı. Okuyup inşaat mühendisi olmak istiyorum. Çünkü depreme dayanıklı evler yapıp insanların ölmesini engellemek istiyorum" dedi.

İki kardeşi ziyaret eden ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, şu ana kadar merkeze 17 başvuru yapıldığını, 3 kişisel protez takıldığını belirterek, "Buradaki amaç, yurdun dört bir yanına dağılmış olan ampüte edilmiş çocuklara doktorları aracılığıyla ulaşmak. Çocuklarımızın geleceğe uzanan yollarını hep birlikte açacağız. Onların bir gülüşü dünyaya bedel" diye konuştu.

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