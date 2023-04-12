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Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağış vapur seferlerini etkiledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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Son dakika: İstanbul’da şiddetli yağış vapur seferlerini etkiledi

Son dakika haberleri... İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Megakentte yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

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