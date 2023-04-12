İstanbul'da pes dedirten olay: O görevliyi oyaladı çocuk telefonu çaldı!
Eyüpsultan'da iftar çadırındaki standı gezen şüpheli görevliyi oyalarken yanındaki çocuğa masadaki telefonu çaldırdı. Sultangazi'de ise bir kişi, binadaki dairelerin önünden çok sayıda ayakkabı çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İlk olay Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İftar çadırında gezme bahanesiyle çocukla gelen şüpheli, burada stant açan bir kadının masadaki cep telefonunu fark etti. Çocuğa telefonun olduğu yeri gösteren şüpheli, bir süre oyaladıktan sonra kadının işlettiği standa yönelerek, tezgahta bulunan ürünlerin fiyatını sormaya başladı. Çocuk ise, şüphelinin kadını oyaladığı sırada standın arkasındaki masaya doğru gitti. Masanın üzerindeki yaklaşık 7 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan çocuk, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğa hırsızlık yaptıran şüphelinin dikkat çekmemek için bir süre daha kadını oyaladığı ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
6 ÇİFT AYAKKABI ÇALDI
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde ise, geçen cumartesi günü saat 02.40 sıralarında kapısı açık unutulan bir apartmana giren şüpheli, tüm katları tek tek dolaştı. Daire önlerinde beğendiği yaklaşık altı çift ayakkabıyı çalan şüpheli, çaldığı ayakkabıları bir poşete koyduktan sonra koşar adımlarla apartmandan ayrıldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!
- Aile Destek Ödemeleri bayramdan önce yattı mı, yatacak mı? 2023 Nisan zamlı Aile Destek paraları ayın kaçında? PTT sorgulama ekranı!
- 12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
- Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı? Temiz personeli, güvenlik görevlisi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı
- 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Vergisiz İphone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı? Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
- Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- AK Parti Mersin milletvekili aday listesi! Ak Parti Mersin milletvekili adayları listesi 2023...