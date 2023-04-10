Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması soruşturmasında yeni gelişme: Takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi

ADALET BAKANLIĞINA BAŞVURDULAR



Karabulut ailesi itirazın reddedilmesi üzerine, yine avukatları Epözdemir aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Avukat Dr. Rezan Epözdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.