10 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın
Cinayete kurban giden biricik kızı Münevver Karabulut'un kalbi acılarla dolu babası Süreyya Karabulut, katil Cem Garipoğlu'nun intihar etmesinden sonra tam 8 yıldır kalbinde taşıdığı dinmeyen şüphesini anlattı. Süreyya Karabulut, "8 yıldır kabusun içindeyim. O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileciğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek" ifadelerini kullandı.