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Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın

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Giriş: 10.04.2022 11:28
Cinayete kurban giden biricik kızı Münevver Karabulut'un kalbi acılarla dolu babası Süreyya Karabulut, katil Cem Garipoğlu'nun intihar etmesinden sonra tam 8 yıldır kalbinde taşıdığı dinmeyen şüphesini anlattı. Süreyya Karabulut, "8 yıldır kabusun içindeyim. O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileciğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek" ifadelerini kullandı.
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