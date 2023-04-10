Peşlerinden ayrılmıyor! Sığırcık sürüsünün koyunlarla dansı

Kuşların koyunlar ile birlikte yiyecek toplamasının güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Muhammed Demir, "İki gündür ben sürümü nereye otlatmaya götürüyorsam bu kuşlar peşimden geliyor. Sürekli sürünün içindeler. Ben kuşları çok seviyorum, onlar da bizden ayrılmıyor. Akşam hayvanlarımızı ahıra götürürken bizden ayrılıyorlar, sabah meraya gelirken kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.