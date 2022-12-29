Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına verilen takipsizlik kararına itiraz

"KAMUOYUNDA AKSİ YÖNDE PEK ÇOK HABER BULUNMAKTADIR"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan itiraz dilekçesinde Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediği, firar edip etmediği konusunun net olmadığına vurgu yapıldı. Dilekçede, "Her ne kadar kişi adına bir mezar yapılmış ve bir naaş gömülmüşse de gömülen naaşın Cem Garipoğlu olup olmadığı bilinmemektedir ve kamuoyunda aksi yönde pek çok haber bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede Garipoğlu ailesinin 2021 yılında sosyal medya hesaplarında Münevver Karabulut'un öldürüldüğü evdeki koltukla birlikte paylaştıkları fotoğrafın Cem Garipoğlu'nun ölmediği konusunda şüpheleri artırdığı belirtildi.