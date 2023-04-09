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Kadıköy’de metrobüs yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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Kadıköy’de metrobüs yangını

Kadıköy Söğütlüçeşme Durağı’nda park halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

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