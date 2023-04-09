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Gaziantep'te zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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Gaziantep’te zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Gaziantep'te iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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