Başakşehir'de İETT otobüsüne tekme tokat saldırı
İstanbul Başakşehir'de park halindeki bir aracın aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu saldırdı. Saldırı sonucu şoförün burnu kanarken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir'de park halindeki minibüsün aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Metrobüs-Çam-Şakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT'ye otobüsü Fatih Caddesi üzerinde park halindeki bir minibüsün aynasına çarptı.
Olayı gören aracın sahibi ve oğlu halk otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları ise cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kavga vatandaşların ve polisin araya girmesiyle sonlandırıldı. İETT şoförü ve saldıranlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"İETT ŞOFÖRÜNÜN BURNU KANADI"
Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak yaşananları anlattı. Ak, "Olay akşama doğru oldu. Kaldırım üzerine park eden yarım otobüs nedeni ile yol daraldı. İETT aracı geçerken yarım otobüsün aynasını sürterek geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur 7500 TL zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Tahsis numarasına göre...
- Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?
- TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı
- 90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...
- Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!
- KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alım sonuçları açıklandı mı?
- AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?
- 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
- 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...
- MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?