Depremzede vatandaşları "önce sen gönder" diyerek dolandırmış! O şüpheli azılı suçlu çıktı

"ÖNCE SEN GÖNDER SONRA BEN GÖNDEREYİM" DİYEREK KANDIRMIŞ

Şüphelinin kurbanlarından H.A. poliste verdiği ifadesinde "Bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Yurt dışında yaşadığını, yardım etmek istediğini söyledi. Ancak hesabında sadece euro olduğunu, Türkiye'ye para göndermesi için bir miktar Türk lirası yatırılması gerektiğini belirtti. Çok gerçekçi konuşuyordu. Ona inandım. Hesaba elimdeki son parayı gönderdim. Ancak daha sonra hiç bir yardım gelmedi. Param da gitti." dedi.