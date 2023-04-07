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Depremzede vatandaşları "önce sen gönder" diyerek dolandırmış! O şüpheli azılı suçlu çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Depremzede vatandaşları önce sen gönder diyerek dolandırmış! O şüpheli azılı suçlu çıktı

Sosyal medya üzerinden yardım isteyen depremzedeleri kandırarak hesabına para göndermelerini sağlayan 49 yaşındaki Sabri Ü. yakalandı. Şüphelinin kurbanlarına, yurt dışında yaşadığını söyleyerek "Önce siz bana TL gönderin, ben size euro göndereceğim paranızı da ayrıca iade edeceğim" diyerek kandırdığı tespit edildi. Şüphelinin kurbanlarından H.A. poliste verdiği ifadesinde, Ona inandım. Hesaba elimdeki son parayı gönderdim. Ancak daha sonra hiç bir yardım gelmedi. Param da gitti." dedi. Yakalanan şüphelinin 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ayrıca 45 suç kaydı, 18 dosyadan aranması olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri depremzedeleri dolandıran bir şüpheliyi tespit etti.

"ÖNCE SEN GÖNDER SONRA BEN GÖNDEREYİM" DİYEREK KANDIRMIŞ

Şüphelinin kurbanlarından H.A. poliste verdiği ifadesinde "Bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Yurt dışında yaşadığını, yardım etmek istediğini söyledi. Ancak hesabında sadece euro olduğunu, Türkiye'ye para göndermesi için bir miktar Türk lirası yatırılması gerektiğini belirtti. Çok gerçekçi konuşuyordu. Ona inandım. Hesaba elimdeki son parayı gönderdim. Ancak daha sonra hiç bir yardım gelmedi. Param da gitti." dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli Sabri Ü. Beşiktaş'ta polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelinin aynı yöntemi izleyerek H.A.'dan 57 bin 600 lira, depremzede M.A.'dan ise 32 bin 500 lira aldığı tespit edildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 45 ayrı suç kaydının bulunduğu, 18 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca çeşitli suçlardan toplam 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sabri Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremzedeleri o yöntemle dolandırdılar! DEPREMZEDELERİ O YÖNTEMLE DOLANDIRDILAR!
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