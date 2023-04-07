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Son dakika! AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Son dakika! AFAD duyurdu: Bingöl’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl ve çevresinde 4.5 şiddetinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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