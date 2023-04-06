Aksaray'da ürküten manzara! 5 metre derinliğinde obruk oluştu
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, boş arazide 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde obruk oluştu. Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi Ahmet Doyduk, “Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor.” dedi.
Sultanhanı'nin Yeşiltömek köyü yakınlarındaki boş arazide yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
İlçeye bağlı Yeşiltömek köyü kırsalındaki merada mantar toplayan vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.
Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi Ahmet Doyduk, "Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz" dedi.
Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 5 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu köy muhtarına bildirdi.
Bölgeye gelen köy muhtarı, inceleme yapılması için yetkililere bilgi verdi.
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