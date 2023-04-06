Aksaray’da ürküten manzara! 5 metre derinliğinde obruk oluştu

Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi Ahmet Doyduk, "Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz" dedi.

Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 5 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu köy muhtarına bildirdi.