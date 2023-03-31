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Sivas'ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra oluştuğu belirtilen irili ufaklı obruklar tespit edildi. Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, "Özellikle ikinci depreme 150 kilometrelik bir mesafede olmasına rağmen yer kabuğunda meydana gelen hareketlerin bu çökmeleri daha da öne aldığını söyleyebilirim" dedi.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:40
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Sivas’ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre

Yeni Karahisar Mahallesi Hamurkesen mevkisinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en büyüğünün çapı 10, derinliği ise 5 metreyi bulan 4 obruk oluştu.

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Sivas’ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, bölgenin kireçtaşı olarak da bilinen karstik yapıdaki kayalardan oluştuğunu söyledi.

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Sivas’ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre

Tecer Dağları'nın güneyinde karbonatlı kayaçlar olan kireç taşları gözlemlediklerini belirten Kavak, şunları kaydetti:

"Bu karbonatlı kayaçlar bölgede düzlük alanlarda da yer alıyor ve suyla etkileştiğinde erimelere sebep oluyor. Üzerindeki toprağın ağırlığıyla birtakım çöküntülere bölgede rastlayabiliyoruz. Bu çöküntülerin, Konya Ovası'nda geniş alanlarda oluşan obrukların küçük birer örneği. Kireç taşları bölgede sadece düzlüklerde değil, Tecer Dağları'nın oluşumunda da etken. Çok büyük yükseltiler de oluşturabiliyor."

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Sivas’ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre

Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, "Kahramanmaraş merkezli depremler bu obrukların oluşum zamanını daha öne çekmiş olabilir." dedi.

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Sivas’ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre

Kavak, "Özellikle ikinci depreme 150 kilometrelik bir mesafede olmasına rağmen yer kabuğunda meydana gelen hareketlerin bu çökmeleri daha da öne aldığını söyleyebilirim. Bu karstik çöküntülerin üzerinde alttaki suyun erimesiyle bazı küçük obruk benzeri yapılar olabiliyor." ifadelerini kullandı.