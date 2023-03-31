31 Mart 2023, Cuma
Sivas'ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra oluştuğu belirtilen irili ufaklı obruklar tespit edildi. Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, "Özellikle ikinci depreme 150 kilometrelik bir mesafede olmasına rağmen yer kabuğunda meydana gelen hareketlerin bu çökmeleri daha da öne aldığını söyleyebilirim" dedi.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:40
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