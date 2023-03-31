Sivas’ta ürküten görüntü! Asrın felaketinin ardından oluştu: Derinliği 5 metre

Tecer Dağları'nın güneyinde karbonatlı kayaçlar olan kireç taşları gözlemlediklerini belirten Kavak, şunları kaydetti:

"Bu karbonatlı kayaçlar bölgede düzlük alanlarda da yer alıyor ve suyla etkileştiğinde erimelere sebep oluyor. Üzerindeki toprağın ağırlığıyla birtakım çöküntülere bölgede rastlayabiliyoruz. Bu çöküntülerin, Konya Ovası'nda geniş alanlarda oluşan obrukların küçük birer örneği. Kireç taşları bölgede sadece düzlüklerde değil, Tecer Dağları'nın oluşumunda da etken. Çok büyük yükseltiler de oluşturabiliyor."