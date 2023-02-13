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Mahallenin tam ortasında DEV ÇUKUR ve iki MAĞARA oluştu! İşte DEPREMİN dehşete düşüren ETKİSİ

Son dakika deprem haberi... Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından 1 hafta geçti. Şiddeti gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. ATV muhabiri Yavuz Oymak, Gaziantep'te mahallenin ortasında oluşan dev yarıkların içerisinden ortaya çıkan manzarayı aktardı. İşte görenlerin hayretler içerisinde kaldığı o görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:13
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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Asrın deprem felaketinde 1 hafta geride kaldı. Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depreminlerin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Asrın felaketinde Gaziantep Şahinbey'de derin yarıklar oluştu.

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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Şenyurt Mahallesinde sokakların birleştiği noktada dev mağaralar da oluştu ağaçlar kökünden koptu.

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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

ATV muhabiri Yavuz Oymak, o dev çukurun içinden ortaya çıkan çarpıcı manzarayı anlattı.

İşte o açıklamalar ve ortaya çıkan korkunç manzara;

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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Öyle bir görüntünün içindeyiz ki aklın mantığın alacağı bir görüntü değil. Gerçekten de inanılır gibi değil.