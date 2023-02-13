HaberlerGaleriMahallenin tam ortasında DEV ÇUKUR ve iki MAĞARA oluştu! İşte DEPREMİN dehşete düşüren ETKİSİ
Mahallenin tam ortasında DEV ÇUKUR ve iki MAĞARA oluştu! İşte DEPREMİN dehşete düşüren ETKİSİ
Son dakika deprem haberi... Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından 1 hafta geçti. Şiddeti gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. ATV muhabiri Yavuz Oymak,Gaziantep'te mahallenin ortasında oluşan dev yarıkların içerisinden ortaya çıkan manzarayı aktardı. İşte görenlerin hayretler içerisinde kaldığı o görüntüler...