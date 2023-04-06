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Görüntüler Aydın’dan… Takdir toplayan hareket! Böyle kurtardı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Görüntüler Aydın’dan… Takdir toplayan hareket! Böyle kurtardı

Görüntüler Aydın'ın Germencik ilçesinde kayda alındı. Bahçe teline ayağı takılan saksağanı jandarma ekipleri kurtararak doğaya saldı. İşte saniye saniye o anlar...

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri "Jandarmadan Patili Dostlarına Sevgi Eli" faaliyeti sırasında saksağan türü kuşun tellere takıldığını fark etti.

Görüntüler Aydın’dan… Takdir toplayan hareket! Böyle kurtardı

Jandarma ekipleri tarafından Abdurrahmanlar Mahallesi'nde devriye esnasında bahçe tellerine ayağı takılan saksağana ilk müdahaleyi yaptı.

Görüntüler Aydın’dan… Takdir toplayan hareket! Böyle kurtardı

Kurtarılan saksağan doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Görüntüler Aydın’dan… Takdir toplayan hareket! Böyle kurtardı

Jandarmanın bu davranışı takdir topladı.

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