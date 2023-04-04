Elazığ’daki TOKİ sahiplerinden samimi sözler: Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin

Deprem korkusu yok, diğer evdeyken daha önceki depremde uyuyamıyorduk. Hatta aylarca eve girmediğimi biliyorum ama burada depremden hemen sonra buraya yerleştik ve ben gayet rahat bir şekilde uyuyabiliyorum.

Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu bizim başımızdan eksik etmesin, ona zeval vermesin. Burası olmasaydı biz ne yapardık diye çok düşünüyorum.

Çünkü eve giremiyorduk, ev sıkıntı korkuyorduk. Burası bize gerçekten ilaç gibi geldi" diye konuştu.