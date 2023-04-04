Elazığ'daki TOKİ sahiplerinden samimi sözler: Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin
Elazığ'da cumartesi günü Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ alanında düzenlenen törenle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan afetzedelere ev anahtarını teslim etti. Hak sahipleri Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken, samimi duygularını işte böyle ifade ettiler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, depremin vurduğu 11 ilde konut yapım çalışmaları hızla sürüyor.
Başkan Erdoğan'ın Elazığ'da yapımı tamamlanan bin 164 sosyal konutun anahtar teslimi töreninde evlerine kavuşan vatandaşlar, devletin kendilerini açıkta bırakmadığını söylediler.
Konut sahibi Mehtap Güneş, "Anahtar teslimini aldık ve evimize yerleştik. Şu an burası gerçekten çok güvenilir, kendimizi güvende hissediyoruz. Ev gerçekten çok güzel. Eski evimize oranla daha ferah, daha güzel. Mutluyuz, huzurluyuz. Geceleri çok rahat uyuyoruz ve depremi hissetmiyoruz en azından bu çok güzel.
Deprem korkusu yok, diğer evdeyken daha önceki depremde uyuyamıyorduk. Hatta aylarca eve girmediğimi biliyorum ama burada depremden hemen sonra buraya yerleştik ve ben gayet rahat bir şekilde uyuyabiliyorum.
Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu bizim başımızdan eksik etmesin, ona zeval vermesin. Burası olmasaydı biz ne yapardık diye çok düşünüyorum.
Çünkü eve giremiyorduk, ev sıkıntı korkuyorduk. Burası bize gerçekten ilaç gibi geldi" diye konuştu.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
Hak sahiplerinden Aydın Toman da, "Çok memnunuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Evler gayet güzel kullanışlı ve ferah.
Cumhurbaşkanımız da geldi. Onun yanına gittik anahtarımızı teslim aldık. Çok sağ olsunlar" dedi. Hak sahiplerinden Aysel Toman ise,"Çok şükür Allah'ımıza yüz bin kere şükür Cumhurbaşkanımızdan.
Bu evlerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Dün benim için çok özel bir gündü. Doğum günümdü, benim için çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu.
Cumhurbaşkanımızı görmek, onunla yan yana durmaktan çok sevindik ailecek. 4 çocuğum var 3+1 çıktı bize. Gayet geniş ve kullanışlı, tam bize göre çok memnunuz.
Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu 14 Mayıs'ta tekrar Cumhurbaşkanımız seçilir. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.
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