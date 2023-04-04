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Mermer yüklü TIR D-100 karayoluna devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Mermer yüklü TIR D-100 karayoluna devrildi

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de mermer yüklü tır 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada tırda yüklü mermerler yola saçılırken, TIR sürücüsü yaralandı.

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