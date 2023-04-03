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TOKİ para iadesi nasıl alınır, ödemeler başladı mı? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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TOKİ para iadesi nasıl alınır, ödemeler başladı mı? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yatacak?

"TOKİ para iadesi nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ile devam ediyor. TOKİ kura çekilişine hak kazanamayanlar, başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? İşte, detaylar...

"TOKİ para iadesi nasıl geri alınır? sorusu araştırılmaya devam ediyor. TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alabiliyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından ismini çıkmayanlar, TOKİ para iadesinin nasıl geri alındığını öğrenme isteyecek. Peki, TOKİ kura para iadesi nasıl alınır? İşte, TOKİ para iadesi e-devlet başvuru ekranı!

500 TL İADE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş sonrasında hak sahibi olamayan veya başvurularını iptal eden vatandaşlar, başvuru ücreti iadelerini çekiliş tarihinden sonraki 5 gün içerisinde alabilecek. İadeler, ATM'lerden IBAN numaraları kullanılarak çekilebilecek.

TOKİ başvuru ücreti iadeleri için Halkbank ve Ziraat Bankası hizmet veriyor. Vatandaşlar kimlik bilgileri ile bu bankaların şubelerinden veya Halkbank'ın internet adreslerinden iade başvurusunda bulunabilir.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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