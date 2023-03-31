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Haberler Galeri TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama

TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama

TOKİ İstanbul müstakil arsa sonuçları! TOKİ müstakil arsa başvuru sonuçları gün gün açıklanmaya devam ediyor. İlk Evim Arsa kura sonucu sorgulama işlemleri 31 Mart 2023 bugün gündemdeki yerini aldı. İsim listesi noter huzurunda ve Youtube canlı yayını ile belirlenirken hak sahibi belirleme kura sonuçları çekiliş sonrası e-devlet aracılığıyla sorgulanabilecek. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 22:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 22:20
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TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama

"TOKİ İstanbul müstakil arsa kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İlk Evim Arsa kura sonucu sorgulama işlemleri 31 Mart 2023 bugün gündemdeki yerini aldı.Proje kapsamında müstakil arsa için başvuru yapanlar, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, İstanbul TOKİ arsa sonuçları açıklandı mı? İşte, kazananların isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

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TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama

Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

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TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama

Öte yandan İstanbul Merkez İlk Evim Arsa kuraları da 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil arsa için araştırmalar sürüyor.

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TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan TOKİ arsa kura çekimi ile toplam 66 bin 237 arsa hak sahiplerini buldu.