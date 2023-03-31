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TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama
TOKİ İstanbul müstakil arsa sonuçları! TOKİ müstakil arsa başvuru sonuçları gün gün açıklanmaya devam ediyor. İlk Evim Arsa kura sonucu sorgulama işlemleri 31 Mart 2023 bugün gündemdeki yerini aldı. İsim listesi noter huzurunda ve Youtube canlı yayını ile belirlenirken hak sahibi belirleme kura sonuçları çekiliş sonrası e-devlet aracılığıyla sorgulanabilecek. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 22:20Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 22:20