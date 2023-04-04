Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti! Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi
Şanlıurfa'da, 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Hülya Balıkan, kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderi 41 yaşındaki Ferdi Balıkan'ı sokak ortasında tabancayla öldürdü.
Şanlıurfa'da olay, dün öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk annesi olan Hülya Balıkan (33), eşinin kardeşi Ferdi Balıkan'la (41) ilişki yaşadı.
YENGESİNİ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ
Ferdi Balıkan, ilişkileri sırasında kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya Balıkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte, 3 ay önce Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi Balıkan, şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntüleri sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı.
Tehditler üzerine Hülya Balıkan; Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek kayınbiraderiyle buluştu. Hülya Balıkan, buluşma noktasına gelen kayınbiraderine yanında bulunan tabancayla peş peşe ateş etti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Balıkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay sırasında Hülya Balıkan, kayınbiraderinin cansız bedeninin başında bekleyip çevredekilerden polisi aramalarını istedi.
"BENİ YUVAMDAN KOCAMDAN ETTİ"
3 çocuk annesi kadın bu sırada, "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum. Namusumu temizledim" diye bağırdı.
Hülya Balıkan daha sonra ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki tabancasını bırakarak teslim oldu.
Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde öldüğünü belirlediği Ferdi Balıkan'ın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Gözaltına alınan Hülya Balıkan'ın emniyette götürüldü.
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