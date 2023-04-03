Gönüllü müezzin ezanı 5 dakika erken okudu vatandaş orucu açtı! Uyarı anonsu işe yaramadı

"ORUÇ AÇAN ÇOK AZ"

Yüksel Akyürek de, saate bakarak ezanın yanlış okunduğunu fark ettiğini ifade ederek, "İmam, caminin ışıklarını yakması için arkadaş göndermiş. O da iftar saatinin geçtiğini düşünerek cihazdan 5 dakika erken ezanı okumuş. Ezan okunmaya başladığında kolumdaki saate baktım. Erken olduğunu düşünerek orucumu açmadım. Açanlar da çok az olmuştur" diye konuştu.