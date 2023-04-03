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Gönüllü müezzin ezanı 5 dakika erken okudu vatandaş orucu açtı! Uyarı anonsu işe yaramadı

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Gönüllü müezzin ezanı 5 dakika erken okudu vatandaş orucu açtı! Uyarı anonsu işe yaramadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cami imamı iftar programına katılınca gönüllü müezzin ezanı 5 dakika erken okudu hatasını fark edince ezanı kesip oruç açmayın uyarısı yaptı.

Cami imamı, iftar programına katılacağı için gönüllü müezzinden akşam ezanını okuyup ışıkları yakmasını istedi. Saati 5 dakika ileri giden gönüllü müezzin iftar saatinin geldiğini düşünerek 19.01'de okunması gereken ezanı, 5 dakika önce okudu.

Bir süre sonra durumu fark eden gönüllü müezzin ezanı yarıda keserek cami hoparlöründen uyarı anonsu yaptı, mahalle sakinlerinden orucu açmamalarını istedi. Ancak bazı vatandaşlar ezanın okunmasıyla oruçlarını açtığı ortaya çıktı. Olay sosyal medyadada gündem oldu.

"KOMŞULARIMI UYARDIM"

Mahalle halkından Şükriye Göller, ezanın erken okunduğunu anlayıp komşularını uyardığını belirterek, "Hoca camiye ışıkları yaksın diye bir arkadaşını yollamış. Çocuk da saatine bakmış, iftar saati olduğunu düşünerek ezanı okumuş. Saatime bakarak ezanın erken okunduğunu fark ederek, orucumu bozmadım. Komşularımı da hoca ezanı yanlış okudu, oruçlarınızı açmayın diye uyardım. İnsanlık hali böyle yanlışlıklar olabilir" dedi.

"ORUÇ AÇAN ÇOK AZ"

Yüksel Akyürek de, saate bakarak ezanın yanlış okunduğunu fark ettiğini ifade ederek, "İmam, caminin ışıklarını yakması için arkadaş göndermiş. O da iftar saatinin geçtiğini düşünerek cihazdan 5 dakika erken ezanı okumuş. Ezan okunmaya başladığında kolumdaki saate baktım. Erken olduğunu düşünerek orucumu açmadım. Açanlar da çok az olmuştur" diye konuştu.

Fatma Altun ise, "Damatlarımı iftara davet etmiştim. Ezan okununca damatlarım 'Daha erken oruçları açmayın' dedi. Biz de bekledik. Olabilir bu tür yanlışlar" diye konuştu.

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