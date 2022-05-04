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Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren anlar! Patenli gencin otobüse tutunduğu tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren anlar! Patenli gencin otobüse tutunduğu tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında ilerleyen genç büyük panik yaşattı. Korkusuz gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde yaşandı.

Patenle kayan bir genç o sırada Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyretmekte olan bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğuna devam etmeye çalıştı.

TEHLİKE DOLU YOLCULUK KAMERADA

Tehlikeli yolculuğu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kendinin kaydedildiğini fark eden genç, dönüp poz verecek kadar rahat tavırlar sergiledi. Gencin dengesini kaybettiği anlar yürekleri ağza getirdi.

Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren anlar! BEŞİKTAŞ'TA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR!
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