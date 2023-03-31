Dünyanın dört bir yanından o balıklar için geliyorlardı! "Sel" tehdidi altında

"ÇAMURLU SU ÖLDÜRÜYOR"



Kaplıcanın işletmecisi Fuat Ünsal, sel ve su taşkınlarının her yıl yaşandığını belirterek, "Karların erimesiyle birlikte gelen çamurlu su balıklarımızın bir kısmının ölmesine neden oluyor. Havuzlarımıza herhangi bir zararı olmuyor ama deredeki balıklarımızın bir kısmına zarar veriyor. Çamuru önlemek için buraya bir set veya ufak çaplı bir barajla suyu kanalla baypas yapmak gerekiyor. Hem alt kısımlarda ziraatla uğraşanlar için lazım olan bir suyu kontrol altına almış olurlar, hem de bizi selden dolayı gelen çamurlu sudan kurtarmış olurlar. Çok büyük kütleli bir su gelmiyor; ama çok çamurlu su geliyor. Bu da balıkların solungaçlarına ciddi oranda zarar veriyor. Bu aylarda olan su taşkınları her ne kadar işletmemize zarar vermese de deredeki balıkları öldürüyor. Yazın ortasında olursa tesisimize de zarar veriyor. İster istemez Sivas ve ülkemizin turizmine de zarar vermiş oluyor. Havuzlarda çok balık var; ama dere de önemli. Derenin farklı hayranları var. İnsanlar burada gelip dereye giriyorlar. Sel dönemlerinde balıklar kendilerini bir ay gibi bir sürede toparlıyor. Turizme de balıklarımıza da çok zararı oluyor. Sonuçta onlar da birer canlı. Biz ilgili kurumlara gerekli girişimlerde bulunup, dilekçe verdik. Bu konuyla ilgili dönüş bekliyoruz" dedi.