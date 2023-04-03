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Yağışlar Sapanca Gölü'ne yaradı! Su seviyesi 30 santimetre daha arttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Yağışlar Sapanca Gölü’ne yaradı! Su seviyesi 30 santimetre daha arttı

Sakarya'da son günlerde etkisini gösteren yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30 santimetre daha yükseldi. Maksimum seviyesi 32,20 metre olan gölde, nisan yağmurlarıyla doluluğun tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

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