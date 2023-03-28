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Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilmişti! Asrın felaketinden hasar almadan kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Doğu Akdeniz’de 5 yıl önce keşfedilmişti! Asrın felaketinden hasar almadan kurtuldu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler Türkiye’yi sarstı. Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen, Keldağ Dağı'nın altındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleriyle doğal güzelliğe sahip "Büyük Mağara" asrın felaketinde zarar görmedi.

6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu.

Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen, Keldağ Dağı'nın altındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleriyle doğal güzelliğe sahip "Büyük Mağara" asrın felaketinde zarar görmedi.

Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, depremin ardından beraberindeki dalgıç ekiplerle, Yayladağı ilçesi sınırlarında bulunan ve bilimsel makalelerde "Bilge Taş Mağarası" olarak da geçen, "Büyük Mağara"ya dalış gerçekleştirdi.

Akvaryumu andıran berrak suyu ve içerisinde kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri, mağaraları ve kovukları barından "Büyük Mağara", Ceylan'ın su altı kamerasıyla görüntülendi.

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