Doğu Akdeniz’de 5 yıl önce keşfedilmişti! Asrın felaketinden hasar almadan kurtuldu

Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, depremin ardından beraberindeki dalgıç ekiplerle, Yayladağı ilçesi sınırlarında bulunan ve bilimsel makalelerde "Bilge Taş Mağarası" olarak da geçen, "Büyük Mağara"ya dalış gerçekleştirdi.