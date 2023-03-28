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İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm: Üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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İstanbul’da lüks rezidansta şüpheli ölüm: Üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu

Korkunç olay geçen gün İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, bir rezidansın banyosunda ölü bulundu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurtdışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi. Ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşte detaylar...

İstanbul'da yaşanan olay geçen Cuma günü saat 14.30 sularında Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can Van tarafından üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Kadının hareketsiz olması üzerine adam, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

BANYODA EŞİNİ ÜÇLÜ PRİZ KABLOSUYLA ASILI HALDE BULDU

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurtdışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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