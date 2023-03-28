İstanbul’da lüks rezidansta şüpheli ölüm: Üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu

BANYODA EŞİNİ ÜÇLÜ PRİZ KABLOSUYLA ASILI HALDE BULDU

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurtdışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.