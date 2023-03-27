Zonguldak'ta kahreden olay! Depremden kurtuldu ama...
Yürek yakan olay, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari aracın çarptığı 76 yaşındaki Güler Ballıkaya hayatını kaybetti. Ballıkaya'nın Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Ereğli'ye geldiği öğrenildi. İşte kahreden olayın detayları...
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan kaza, Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan deprem nedeniyle Ereğli ilçesine gelen Güler Ballıkaya, dün saat 21.00 sıralarında oğluyla yoldan karşıya geçmek istedi.
F.D yönetimindeki 67 UG 444 plakalı hafif ticari araç Güler Ballıkaya'ya çarptı. Çarpmayla bölünmüş yolun karşı tarafına savrulan Ballıkaya'ya ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı.
Kazayı görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ballıkaya, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ballıkaya yaşamını yitirdi.
Olayın şokunu yaşayan Ballıkaya'nın ismi öğrenilemeyen oğlu, depremden kurtuldukların ancak annesinin kazada yaşamını yitirdiğini söyleyerek gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zombi mantarı nedir, insana zarar verir mi? Oyun ve dizilere konu olan "Kordiseps militaris" İstanbul'da bulundu! Zarar ve faydaları neler?
- Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?
- KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
- Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?
- Bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu? 27 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?
- 700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...
- 4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...
- Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...
- TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!
- Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları
- Gördüğünüz tüm padişah portrelerini unutun! 3 yıl çalışıp baştan çizdiler! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...