Minaresine top mermisi gelmiş ama patlamamıştı! İstiklal Harbi’nin tanığı asrın felaketinde yıkıldı

MİNAREYE SAPLANAN ÇEKİRDEK PATLAMADI

Sabah'ın haberine göre, uzmanlık alanı yakın dönem Kahramanmaraş tarihi olan Tarihçi Mehmet Işık, Şıh Cami'sini anlattı. Caminin bulunduğu mahallenin önemine değinen Işık, "Caminin bulunduğu mahalle Dulkadiroğulları devletinin merkezi, burası bir mahalle ama sarayın da olduğu bir yer. Şıh Cami'sinin 25 metre ötesinde Ermeni Kilisesi bulunuyor. Burada bir kültürel kaynaşma var, fakat yaklaşık 100 yıl önce Fransızlara inanan Ermeniler, Türklerle savaşa tutuştular. Kahramanmaraş halkı da o dönem birlik içinde yaşadığı bu milletin kendilerine karşı böyle bir tavır takınmasından çok rahatsız oldu. Bu sırada 25 metre ötedeki Ermeni kilisesinden Fransızlar tarafından Şıh Camisi'ne top atışları oldu ve minareye de bir top mermisi saplandı. Minareye saplanan çekirdek patlamadı" dedi.

TOP MERMİLERİNE DAYANDI DEPREME DAYANAMADI

Günümüze gelirken Şıh Camisi'nin restore edildiğini ve top mermisinin muhafaza edildiğini söyleyen Işık, "Zaman içerisinde günümüze gelirken camii üzerinde restorasyonlar yapıldı ama bizde o çekirdeği muhafaza ettik. Başımıza gelen iki büyük depremle birlikte camii yerle bir oldu. Fransızların yıkamadığı bir camiyi deprem yerle bir eyledi" diye konuştu.