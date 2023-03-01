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Minaresine top mermisi gelmiş ama patlamamıştı! İstiklal Harbi’nin tanığı asrın felaketinde yıkıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Minaresine top mermisi gelmiş ama patlamamıştı! İstiklal Harbi’nin tanığı asrın felaketinde yıkıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Binlerce canın hayatını kaybettiği asrın felaketinde çok sayıda tarihi eser de yıkıldı. Fransızların işgali sırasında minaresine saplanan fakat ibretlik bir şekilde patlamayan top mermisiyle İstiklal Harbi’nin canlı tanığı olan Kahramanmaraş’taki 350 yıllık Şeyh (Şıh) Camii, depremle yerle bir olan tarihi eserlerden biri oldu.

Asrın felaketi, binlerce canın yitip gitmesine neden olurken, çok sayıda tarihi eserin de yıkılmasına neden oldu. Bunlardan birisi de İstiklal Harbi'nin Kahramanmaraş'taki sembollerinden biri olan halk arasında 'Şıh Camisi' olarak bilinen Şeyh Camisi'ydi.

O dönemki adıyla "Maraş", Mondros Mütarekesi'nin imzalanması sonrasında ilk olarak İngilizler ve ardından Fransızlar tarafından işgal edildi.

Kahramanmaraş'ın simge yapılarından birisi olan ve yaklaşık 350 yıllık tarihi bulunan Şeyh Camisi'ne, 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün 22 gece süren destansı direniş sırasında Fransızlar tarafından ateşlenen bir top mermisi isabet etti. Minareye isabet eden ve patlamayan top mermisi yıllarca orada durdu. Şıh Camii olarak bilinen ve Fransızların top mermisiyle yıkamadığı camii, depremle yerle bir oldu.

MİNAREYE SAPLANAN ÇEKİRDEK PATLAMADI

Sabah'ın haberine göre, uzmanlık alanı yakın dönem Kahramanmaraş tarihi olan Tarihçi Mehmet Işık, Şıh Cami'sini anlattı. Caminin bulunduğu mahallenin önemine değinen Işık, "Caminin bulunduğu mahalle Dulkadiroğulları devletinin merkezi, burası bir mahalle ama sarayın da olduğu bir yer. Şıh Cami'sinin 25 metre ötesinde Ermeni Kilisesi bulunuyor. Burada bir kültürel kaynaşma var, fakat yaklaşık 100 yıl önce Fransızlara inanan Ermeniler, Türklerle savaşa tutuştular. Kahramanmaraş halkı da o dönem birlik içinde yaşadığı bu milletin kendilerine karşı böyle bir tavır takınmasından çok rahatsız oldu. Bu sırada 25 metre ötedeki Ermeni kilisesinden Fransızlar tarafından Şıh Camisi'ne top atışları oldu ve minareye de bir top mermisi saplandı. Minareye saplanan çekirdek patlamadı" dedi.

TOP MERMİLERİNE DAYANDI DEPREME DAYANAMADI

Günümüze gelirken Şıh Camisi'nin restore edildiğini ve top mermisinin muhafaza edildiğini söyleyen Işık, "Zaman içerisinde günümüze gelirken camii üzerinde restorasyonlar yapıldı ama bizde o çekirdeği muhafaza ettik. Başımıza gelen iki büyük depremle birlikte camii yerle bir oldu. Fransızların yıkamadığı bir camiyi deprem yerle bir eyledi" diye konuştu.

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