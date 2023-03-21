AFAD: Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem meydana geldi | 2023 son depremler
Son dakika | AFAD saat 20.49'da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.7'lik bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kayıtlara geçti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 20.49'da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.7'lik bir deprem kayıtlara geçti..
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kayıtlara geçti.
DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük: 3.7 (Ml) Yer: Nurhak (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-03-21
Saat: 20:49:49 TSİ Enlem: 38.006 N Boylam: 37.586 E Derinlik: 7.01 km
2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
21-03-2023 20:49:4938.00637.5867.01ML3.7Nurhak (Kahramanmaraş)565971
21-03-2023 20:43:3938.10537.7437ML1.9Doğanşehir (Malatya)565972
21-03-2023 20:29:5438.25737.8177ML2.2Akçadağ (Malatya)565970
21-03-2023 20:24:2640.12633.2477.08ML1.2Akyurt (Ankara)565969
21-03-2023 20:17:1838.14136.7427ML2.1Afşin (Kahramanmaraş)565968
21-03-2023 20:11:2637.51336.2197ML1.7Kadirli (Osmaniye)565967
21-03-2023 20:04:3137.88934.027.11ML2.6Ereğli (Konya)565966
21-03-2023 19:51:1037.40737.1237ML1.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)565963
21-03-2023 19:49:2438.33327.1916.96ML1.4Buca (İzmir)565965
21-03-2023 19:45:4438.07137.9387ML1.3Doğanşehir (Malatya)565964
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