Afganistan’da şiddetli deprem! Pakistan ve Hindistan’da da hissedildi





2 ÜLKEDE DAHA HİSSEDİLDİ

Depremin Afganistan'ın dışında Pakistan ve Hindistan'dan da hissedildiği belirtildi. Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor ve birçok kentinde hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Pakistan'da çok sayıda kişi kendini sokağa attı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

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