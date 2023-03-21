"Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar 21 Mart 2023 Pazar günü uygulamaya erişimde problem yaşamaya başladı. Peki, Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?