Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
"Yemek Sepeti çöktü mü son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar 21 Mart 2023 Pazar günü uygulamaya erişimde problem yaşamaya başladı. Peki, Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
"Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar 21 Mart 2023 Pazar günü uygulamaya erişimde problem yaşamaya başladı. Peki, Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
21 MART YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden yemek siparişi verdiği online alışveriş sitesi Yemek Sepeti 21 Mart akşam saatlerinde erişim problemi yaşıyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaşımlarında da yer verilen erişim problemi sonrası şirketten açıklama bekleniyor.
Yemek Sepeti'nden 21 Mart erişim sorunu sonrası açıklama geldi.
İnternet adresinden yapılan bilgilendirmede "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
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- Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
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