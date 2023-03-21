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İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Acil iniş yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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İstanbul Havalimanı’nda hareketli dakikalar! Acil iniş yaptı

İstanbul-İran arasında sefer yapan İran merkezli Ata Airlines firmasına ait yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra kabin basıncı arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular büyük panik yaşadı.

İran merkezli Ata Airlines'ın İstanbul-Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kabin basıncı arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Ata Airlines'ın I3-6620 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferini yapan yolcu uçağı, 16.15'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta kabin basıncı arızası meydana geldi.

Kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi. Bolu üzerinden dönen Tahran uçağı, 17.38'de İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Terminale alınan yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Uçakta ise teknik inceleme devam ediyor. Arızanın giderilememesi durumunda şirkete ait başka bir uçakla seferin yapılacağı edileceği öğrenildi.



Uçağın yolcuları basın mensuplarına yaptıkları açıklamada arıza nedeniyle uçakta korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Yolculardan Sina amiri, "Kaptan anons yaptı her şey normal diye. Yarım saat sonra dönmeye başladık. Herkes çok korktu" derken, Sanaz Erfanian ise "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.

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