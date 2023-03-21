İstanbul Havalimanı’nda hareketli dakikalar! Acil iniş yaptı





Uçağın yolcuları basın mensuplarına yaptıkları açıklamada arıza nedeniyle uçakta korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Yolculardan Sina amiri, "Kaptan anons yaptı her şey normal diye. Yarım saat sonra dönmeye başladık. Herkes çok korktu" derken, Sanaz Erfanian ise "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.