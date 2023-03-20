Sır ölümde telefon detayı! Olaydan bir gün sonra bulundu...

Sanığın tedbiren de olsa tutuklanması gerektiğini söyleyen baba Kenan Usta, "Suçlu olup olmadığına mahkeme karar verecek. Ancak tedbiren dahi olsa şüpheli kişi tutuklanır. Ev hapsi verilmiş olsa bile annesi yanında, babası yanında, yemekleri önüne geliyor, istediği gibi evinde vakit geçiriyordu. Tedbiren hapis cezası ile cezalandırılması olması gerekirdi. Küçük bir flaş bellek dahil bulunup dosyaya konuluyor ise bir telefonun beyan edilen yerden farklı yerde bulunması akla başka şüpheleri getiriyor. Deliller karartılmıştır" dedi.

SEGBİS ile Çaycuma ilçesinden duruşmaya katılan tutuksuz sanık Bartu C.A. ise aleyhinde olan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanığın avukatı ise adli kontrolle imza şartının kaldırılmasını veya 15 günde bir uygulanmasını istedi. Sanık avukatının talebi ise kabul edilmedi. Mahkemede Nisan ayında keşif yapılmasına duruşmanın ise Haziran ayında yapılmasına karar verildi.