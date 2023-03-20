İlk teravih ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına sayılı günler kalırken Müslümanlar teravih namazının hazırlıklarına da başladı. Kılınışı ve ilk tarihi merak edilenler arasında yer alıyor. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Peki İlk Teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat nasıl kılınır?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür.

Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.