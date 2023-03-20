İlk Teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde Teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat nasıl kılınır?
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Müminler ilk sahur ve iftar vakti kadar ilk teravih namazının ne zaman olduğunu ve nasıl kılınacağını araştırıyor. Nafile namaz olan teravih namazı Ramazan ayı boyunca bireysel ya da cemaatle kılınabilmektedir. Peki ilk teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde teravih namazı nasıl kılınır?
İlk teravih ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına sayılı günler kalırken Müslümanlar teravih namazının hazırlıklarına da başladı. Kılınışı ve ilk tarihi merak edilenler arasında yer alıyor. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Peki İlk Teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat nasıl kılınır?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür.
Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.
İşte adım adım teravih namazı kılınışı;
Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.
Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.
Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.
1. REKAT
Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.
Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.
2. REKAT
Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.
3. REKAT
İmam ve cemaat birlikte Sübhaneke'yi okur, ardından imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.
4. REKAT
Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur. Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.
Bu şekilde istenilen kadar rekat kılınır ve vitir namazına geçilir.
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIŞI
Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.
Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.
Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.
Sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.
Aynı sıralamayı takip ederek ikinci rekatı tamamlar ve oturur.
Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.
Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.
Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.
Teravih namazına nasıl niyet edilir?
Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).
Evde kılıyorsak, "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
TERAVİH NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ, VACİP Mİ?
Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed bu namazı farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır.
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.
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- İlk Teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde Teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat nasıl kılınır?
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