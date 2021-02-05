05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 8'inci kattan düşen Ayşe Özgecan öldü! Erkek arkadaşı gözaltında

8'inci kattan düşen Ayşe Özgecan öldü! Erkek arkadaşı gözaltında

'ta, apartmanın 8'inci katından düşen, (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili erkek arkadaşı B.C.A.'yı gözaltına aldı. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. 'dan kızının cenazesini almaya gelen baba , olayla ilgili şüphelerinin olduğunu söyledi. Baba Usta, "Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Üstü başı giyinikmiş. Benim tahminim bunlar. Çıkmak istedi oda salmayınca filan münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL
8'inci kattan düşen Ayşe Özgecan öldü! Erkek arkadaşı gözaltında

Gece saat 01.00 sıralarında 'ta yaşayan , sekizinci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Usta, ambulansla 'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞI ATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi.

Polis ekipleri, apartmanda yaşayan diğer vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde inceleme yaptı. Usta'nın cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği polis ekiplerince yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak.



"BİR ERKEK 55 KİLO KIZI TUTAR"
Ayşe Özgecan Usta'nın 'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi. Genç kadının cenazesini almak için Ankara'dan gelen babası ve ailesi, morg önünde gözyaşlarını tutamadı.

Kenan Usta, kızının ölümünden sabah saat 04.00'te haberi olduğunu ve hemen Zonguldak'a geldiklerini söyledi. Olayla ilgi şüpheleri olduğunu söyleyen Kenan Usta, şöyle konuştu:


"İntihar mı yoksa cinayet mi şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar ama kadın doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış 'Artık tutamıyorum' filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Üstü başı giyinikmiş. Herhalde münakaşa ettiler. Benim tahminim bunlar. Çıkmak istedi oda salmayınca filan münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın buraya geldiğinden haberim yok. Ankara'da yaşıyoruz. Arkadaşına gideceğini söylemişti. Ben de o arkadaşının ailesini tanıyorum. 'Olabilir' dedim. Ertesi gün aradım. 'Oradayız' dedi. Ondan sonrası bu. Hayat dolu, canımızdı ciğerimizdi bizim."

Gözaltında bulunan B.C.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da kan donduran olay! Sokakta tartıştığı eşini silahla vurup intihar etti İSTANBUL’DA KAN DONDURAN OLAY! SOKAKTA TARTIŞTIĞI EŞİNİ SİLAHLA VURUP İNTİHAR ETTİ
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Katilin sözleri dehşete düşürdü DİYARBAKIR'DA KAN DONDURAN CİNAYET! KATİLİN SÖZLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
İstanbul’da günlük kiralık evde cinayet! Arkadaşını vurup kaçtı İSTANBUL’DA GÜNLÜK KİRALIK EVDE CİNAYET! ARKADAŞINI VURUP KAÇTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA