8'inci kattan düşen Ayşe Özgecan öldü! Erkek arkadaşı gözaltında



"İntihar mı yoksa cinayet mi şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar ama kadın doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış 'Artık tutamıyorum' filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Üstü başı giyinikmiş. Herhalde münakaşa ettiler. Benim tahminim bunlar. Çıkmak istedi oda salmayınca filan münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın buraya geldiğinden haberim yok. Ankara'da yaşıyoruz. Arkadaşına gideceğini söylemişti. Ben de o arkadaşının ailesini tanıyorum. 'Olabilir' dedim. Ertesi gün aradım. 'Oradayız' dedi. Ondan sonrası bu. Hayat dolu, canımızdı ciğerimizdi bizim."



Gözaltında bulunan B.C.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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