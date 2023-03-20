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Temizlik personeli çöpte bulmuştu! Otopsi raporu ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Temizlik personeli çöpte bulmuştu! Otopsi raporu ortaya çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde poşet içerisinde çöp alanına bırakılan kız bebeğin, ön otopside ölü doğduğu tespit edildi. Polis, bebeği bölgeye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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