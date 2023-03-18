Adana’da kiraya 5 kat zam yapmıştı! Fahiş artış yapan ev sahibi adliyeye sevk edildi

KİRAYI 5 BİN LİRA YAPMAK İSTEDİ

Ancak depremden dolayı ev fiyatları arttığı için ev sahibi önce Kaya'dan aylık 2 bin 500 lira istedi. Kaya bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Birkaç gün geçtikten sonra ev sahibi 3. katı aylık 5 bin lira kiraya verince bu kez Kaya'dan aylık 5 bin lira istedi.

Kaya, bu parayı ödeyemeyeceğini evden de çıkmayacağını söyleyince bu kez ev sahibi elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi.