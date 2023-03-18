Adana’da kiraya 5 kat zam yapmıştı! Fahiş artış yapan ev sahibi adliyeye sevk edildi
Adana'nın İsmetpaşa Mahallesinde yatağa mahkum annesi ile yaşayan 60 yaşındaki Aynur Kaya, ev sahibinden fahiş kira artışı iddiasıyla şikayetçi oldu. 833 lira olan kiranın 5 bin liraya çıkardığını öne süren Kaya ayrıca ev sahibinin elekrik ve su saatlerini de kapattığını belirtti. Kiracı kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ev sahibi adliyeye sevk edildi.
Adana'da beyin kanaması geçirip yatağa mahkum olan 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya, annesinden dolayı devletten aldığı aylık 6 bin lira maaşla hayat mücadelesi veriyor. Kaya'nın aylık 833 lira kira vererek oturduğu evde 15 Mart'ta senesi doldu. Bu nedenle ev sahibiyle yeni anlaşma yapmak istedi.
KİRAYI 5 BİN LİRA YAPMAK İSTEDİ
Ancak depremden dolayı ev fiyatları arttığı için ev sahibi önce Kaya'dan aylık 2 bin 500 lira istedi. Kaya bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Birkaç gün geçtikten sonra ev sahibi 3. katı aylık 5 bin lira kiraya verince bu kez Kaya'dan aylık 5 bin lira istedi.
Kaya, bu parayı ödeyemeyeceğini evden de çıkmayacağını söyleyince bu kez ev sahibi elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi.
EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Mağdur olan kadın ev sahibinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi 37 yaşındaki Emin Ç.'yi gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya'yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü. Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.
Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.
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