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Konya'da dehşete düşüren olay! Poşet içerisinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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Konya’da dehşete düşüren olay! Poşet içerisinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay, Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana geldi. Poşet içinde çöpe atılmış, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebek cesedi bulundu.Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor.

Temizlik görevlileri, sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında konteynerlerdeki çöpleri, kamyona yükleyip çöp depolama alanına boşalttı.

Görevliler, boşalttıkları çöpler arasından poşet içindeki bebeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor.

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