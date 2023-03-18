Konya’da dehşete düşüren olay! Poşet içerisinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor.

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