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Ankara'da alkollü tır sürücüsü dehşeti! 7 aracı biçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Ankara’da alkollü tır sürücüsü dehşeti! 7 aracı biçti

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen bir tır sürücüsü park halindeki 7 araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bir kişi yaralanırken, araçlar hasar aldı.

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