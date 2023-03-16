Kod adı binbir surat! Yıllarca kaçmıştı | Cezaevinden 12 gün sonra...

Bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken, müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla 19 yıldır aranan Elbeyi Alemdağ, sürekli kılık değiştirdiği için 'binbir surat' lakabıyla tanınıyordu.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, zaman aşımı süresi dolmak üzere olan zimmet dosyasıyla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evlerinde kaldığı, sahte kimlik kullandığı ve yıllardır yaptığı gibi görüntüsünü yine sürekli değiştirdiği belirlendi. Polis şüphelinin emekli maaşını farklı banka şubelerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Son olarak Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için, banka şubeleri önünde önlem alındı. Banka şubesine gelerek, ATM'den parasını çekmeye çalışan Elbeyi Alemdağ, 6 Ocak'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.