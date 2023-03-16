Bolu’da korkutan deprem! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi | AFAD büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

Bu tip depremlerin olması zaten bekleniyordu. Doğal seyri içerisinde meydana gelen depremlerden birisi. Bunun gibi Türkiye'nin başka yerlerinde de bu tür orta büyüklükte deprem beklenir ve olacaktır da.

Orta büyüklükte olması bir enerji boşalımı için fırsattır ama şu şekilde bir yorum yapılamaz orta büyüklükte bir deprem oldu enerji boşalımı gerçekleşti bundan sonra daha büyük şiddette bir deprem olmayacak anlamına gelmez.

Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra yine başka yerlerde de bu büyüklüğe yakın depremler olacaktır. Daha büyük bir deprem olur mu? Bunu hiç kimse söyleyemez.