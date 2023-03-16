Bolu'da korkutan deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi | AFAD büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İSTANBUL VE ANKARA'DA DA HİSSEDİLDİ
Bolu'da meydana gelen deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.
BOLU DEPREMİ NE ANLAMA GELİYOR?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden A Haber'de değerlendirdi. Özden, "Bu deprem Kızılağaç olarak gösteriyor 4,7. Bu noktada Bolu'nun kuzeyinde Kaynaşlı'dan gelip Bolu'ya doğru uzanan küçük kollar ve segmentler var. Bu segmentlerden bir tanesi de Kızılağaç üzerinden Kuzeydoğu'da doğru uzanır. Büyük olsılıkla bu deprem bu küçük segment üzerinde meydana geldi. Asıl yükü Bolu'nun güneyinden geçen kol karşılıyor." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Temkinli olmakta fayda var. Şu an benim gördüğüm münferit bir deprem. Genel anlamda da Düzce, Bolu eksenindeki yaklaşık 4-5 aylık etkinliğiyle bize anlatıyor.
YER KABUĞU DENGELERİ YERİNDEN OYNADI
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir: Doğu Anadolu Fay zonu üzerindeki iki büyük depremden sonra Türkiye'de yer kabuğu dengeleri yerinden oynadı.
Bu nedenle de Türkiye'nin pek çok yerinde özellikle aktif faylar boyunca ki bu şu anda meydan gelen deprem aktif bir fay olan Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde meydana gelmiş bir depremdir.
DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?
Bu tip depremlerin olması zaten bekleniyordu. Doğal seyri içerisinde meydana gelen depremlerden birisi. Bunun gibi Türkiye'nin başka yerlerinde de bu tür orta büyüklükte deprem beklenir ve olacaktır da.
Orta büyüklükte olması bir enerji boşalımı için fırsattır ama şu şekilde bir yorum yapılamaz orta büyüklükte bir deprem oldu enerji boşalımı gerçekleşti bundan sonra daha büyük şiddette bir deprem olmayacak anlamına gelmez.
Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra yine başka yerlerde de bu büyüklüğe yakın depremler olacaktır. Daha büyük bir deprem olur mu? Bunu hiç kimse söyleyemez.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Bolu merkezde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.
BOLU VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Bolu Valisi Erkan Kılıç, saha taraması gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.
Kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğini aktaran Kılıç, "Çok şükür olumsuz bir durum yok. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saat 13.55'te Bolu merkezli, AFAD verilerine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydederek, "Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.16 13:58:02 40.8390 31.6448 19.7 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2023.03.16 13:55:06 40.7960 31.5357 9.6 -.- 4.7 4.7 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 13:51:41 37.9612 36.1822 12.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:54 37.8267 36.4792 26.1 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:29 36.2212 36.0783 7.1 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel
2023.03.16 13:34:23 37.8803 36.4438 12.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:31:59 38.1212 38.6477 5.4 -.- 2.6 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.16 13:31:14 37.9007 36.6157 13.3 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:26:26 37.9183 36.3715 7.5 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:19:24 36.2313 36.2712 18.6 -.- 1.2 -.- BITIREN-(HATAY) İlksel
2023.03.16 13:04:35 38.0635 36.1472 24.0 -.- 1.4 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.16 12:50:56 38.2160 36.7233 11.0 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:49:03 38.4437 37.3730 5.3 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.16 12:40:47 38.2040 36.6015 5.0 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:37:50 35.9872 36.2853 5.2 -.- 1.9 -.- KARBEYAZ-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.16 12:28:52 37.9758 36.2427 12.1 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:19:53 38.6280 37.1112 28.9 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.16 12:19:03 38.0858 36.5763 5.0 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:15:50 37.8317 36.4548 3.3 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.16 12:15:51)
2023.03.16 12:06:06 36.9310 40.7095 5.2 -.- 2.6 -.- SENYURT-KIZILTEPE (MARDIN) İlksel
2023.03.16 12:01:02 37.5532 37.2563 3.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 11:41:58 38.1298 36.5882 5.0 -.- 3.1 3.1 KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 11:35:27 39.9013 39.6208 18.8 -.- 2.3 -.- YARBASI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.03.16 11:31:49 38.2777 37.7403 5.0 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2023.03.16 11:31:49)
2023.03.16 11:30:25 38.6872 37.5235 11.6 -.- 1.7 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.16 11:22:02 38.0098 36.5648 14.7 -.- 1.7 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 11:20:14 38.3158 38.1393 5.0 -.- 2.6 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.03.16 11:16:37 37.4265 37.1760 4.1 -.- 1.6 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 11:14:24 38.1157 37.1743 17.8 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 11:09:00 37.1258 30.5765 5.0 -.- 1.9 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.03.16 11:06:41 38.0262 36.3528 17.4 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 11:02:09 37.6863 37.8242 5.4 -.- 1.8 -.- OYALI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.16 10:58:45 38.5982 36.9048 23.3 -.- 1.5 -.- AKDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.16 10:33:25 38.5640 40.4065 8.7 -.- 2.7 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2023.03.16 10:30:12 36.8820 36.5200 5.0 -.- 3.1 3.0 ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
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