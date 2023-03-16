Son dakika: Düzce’de okullar bugün tatil mi edildi? 16-17 Mart Ankara, Bolu, Düzce’de okullar tatil mi oldu?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği'nden de bir açıklama geldi. AFAD'ın açıklamasına benzer bir şekilde olumsuz bir durum olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.