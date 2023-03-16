Son dakika: Düzce'de okullar bugün tatil mi edildi? 16-17 Mart Ankara, Bolu, Düzce'de okullar tatil mi oldu?
Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan tatil açıklamasının ardından "Düzce'de okullar tatil mi edildi, kaç gün tatil?" gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, Düzce'de okullar bugün tatil mi edildi? 16-17 Mart Ankara, Bolu, Düzce'de okullar tatil mi oldu? İşte, detaylar...
Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Yaşanan depremin ardından okulların tatil olup, olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 17 Mart Düzce'de okullar tatil mi, kaç gün? İşte, detaylar...
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik" diye konuştu.
Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.17 Mart Cuma günü için ise henüz bir açıklama yapılmadı.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
AFAD Başkanı Yunus Sezer depreme ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını belirten Sezer, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bolu Valiliği'nden de bir açıklama geldi. AFAD'ın açıklamasına benzer bir şekilde olumsuz bir durum olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.
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