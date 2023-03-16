Bolu’da bir deprem daha! AFAD son dakika duyurdu | 2023 son depremler listesi...

BOLU'DAKİ İLK DEPREM 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bu deprem öncesi Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD 2023 SON DEPREMLER

16-03-2023 19:38:5837.8136.266.92ML2.1Andırın (Kahramanmaraş)563843