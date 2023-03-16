16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da bir deprem daha! AFAD son dakika duyurdu | 2023 son depremler listesi...

Bolu'da bir deprem daha! AFAD son dakika duyurdu | 2023 son depremler listesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
ABONE OL
Bolu’da bir deprem daha! AFAD son dakika duyurdu | 2023 son depremler listesi...

Son dakika | AFAD, saat 19.36'da Bolu merkezde 3.9'luk bir depremin meydana geldğini açıkladı.

Son dakika | AFAD, saat 19.36'da Bolu merkezde 3.9'luk bir depremin meydana geldğini açıkladı.

Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Merkez (Bolu) Tarih:2023-03-16 Saat:19:36:01 TSİ Enlem:40.772 N Boylam:31.504 E Derinlik:7.1 km

BOLU'DAKİ İLK DEPREM 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bu deprem öncesi Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD 2023 SON DEPREMLER

16-03-2023 19:38:5837.8136.266.92ML2.1Andırın (Kahramanmaraş)563843

16-03-2023 19:38:2740.77231.527.79ML2.7Merkez (Bolu)563845

16-03-2023 19:36:1237.32537.0185.14ML2.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)563841

16-03-2023 19:36:0140.77231.5047.1MW3.9Merkez (Bolu)563839

16-03-2023 19:34:2038.15637.317ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)563844

16-03-2023 19:19:5138.27238.3397.82ML2.0Battalgazi (Malatya)563838

16-03-2023 19:19:3839.34826.2727.35ML3.0Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.83 km] Ayvacık (Çanakkale)563836

16-03-2023 19:15:4138.11838.57ML1.9Sincik (Adıyaman)563840

16-03-2023 19:11:3037.16938.10910.1ML2.3Birecik (Şanlıurfa)563846

16-03-2023 19:10:0437.62535.3587ML1.9Aladağ (Adana)563837

Bolu’da yaşanan deprem sebebiyle okullar tatil BOLU'DA YAŞANAN DEPREM SEBEBİYLE OKULLAR TATİL
Bolu’da yaşanan deprem sebebiyle okullar tatil

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA