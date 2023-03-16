Bolu'da bir deprem daha! AFAD son dakika duyurdu | 2023 son depremler listesi...
Son dakika | AFAD, saat 19.36'da Bolu merkezde 3.9'luk bir depremin meydana geldğini açıkladı.
Son dakika | AFAD, saat 19.36'da Bolu merkezde 3.9'luk bir depremin meydana geldğini açıkladı.
Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Merkez (Bolu) Tarih:2023-03-16 Saat:19:36:01 TSİ Enlem:40.772 N Boylam:31.504 E Derinlik:7.1 km
BOLU'DAKİ İLK DEPREM 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Bu deprem öncesi Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD 2023 SON DEPREMLER
16-03-2023 19:38:5837.8136.266.92ML2.1Andırın (Kahramanmaraş)563843
16-03-2023 19:38:2740.77231.527.79ML2.7Merkez (Bolu)563845
16-03-2023 19:36:1237.32537.0185.14ML2.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)563841
16-03-2023 19:36:0140.77231.5047.1MW3.9Merkez (Bolu)563839
16-03-2023 19:34:2038.15637.317ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)563844
16-03-2023 19:19:5138.27238.3397.82ML2.0Battalgazi (Malatya)563838
16-03-2023 19:19:3839.34826.2727.35ML3.0Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.83 km] Ayvacık (Çanakkale)563836
16-03-2023 19:15:4138.11838.57ML1.9Sincik (Adıyaman)563840
16-03-2023 19:11:3037.16938.10910.1ML2.3Birecik (Şanlıurfa)563846
16-03-2023 19:10:0437.62535.3587ML1.9Aladağ (Adana)563837
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