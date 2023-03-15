Süheyla Sultan İskenderun’da hizmete başladı: Devletimiz bizi ihmal etmedi
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. İskenderun’a getirilen Karadeniz Holding'e ait Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisi afetzedeleri ağırlamaya başladı. 1500 yatak kapasiteli Süheyla Sultan gemisinde öğrencilerin eğitimi için de 18 derslik bulunuyor. Bunun yanında gemide, 2 çocuk oyun parkı, kreş-anaokulu ve 60 metre uzunluğunda bir futbol sahası var.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere İskenderun Körfezi'nde konuşlanan bin 600 kişi kapasiteli gemi depremzedeleri misafir etmeye başladı. Evleri kullanılmaz hale gelen depremzedeler kaldıkları yerlerden otobüslerle limana getirildiler. Sahil Güvenlik tarafından karşılanarak kayıtları yapıldıktan sonra kalacakları odalara yerleştirildi.
BİR YIL LİMANDA KALACAK
Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek yüzer yaşam kentleri konseptinin ilk gemilerinden olan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'da konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi ve sosyal alanlarla modern bir kentte ihtiyaç duyulan imkanlar bulunuyor. Yüzer yaşam kenti, klima, televizyon, buzdolabı bulunuyor. Bunu yanında laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi bulunan, 900 öğrenci için 18 derslikle sürekli eğitim sağlanabilen Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içerdiği bildirildi.
ÇOK MUTLU OLDUK
Sabah'ın haberine göre, iki çocuk annesi Ayşe Şimşek Süheyla Sultan Gemisi'nin ailesi, kendileri ve çocukları için iyi olduğunu söyledi. Devletin her türlü koşulda kendilerin sahip çıktığını da belirten Şimşek, "Gemi karaya göre çok daha güvenli. Allah korusun her hangi bir deprem durumunda en güvenilir nokta gemiler" dedi.
DEVLETİMİZ BİZİ İHMAL ETMEDİ
Gemide konaklayan İskenderunlu depremzede Hülya Emirdağ, "Devletimiz bizi ihmal etmedi. Gemide misafir ediyor. Geminin içersi çok konforlu. 3 vakit yemek var. Çocuklar için eğitim sınıfları varmış, sonra devreye girecekmiş" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
1500 YATAK KAPASİTELİ SÜHEYLA SULTAN GEMİSİ
Karadeniz Holding'in afetlerde kullanılmak üzere hazırladığı, 3 yıldır tersanede bekleyen 1500 yatak kapasiteli Süheyla Sultan gemisi, Enerji Bakanlığı'nın koordinasyonuyla depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderildi. Gemi, 7 Mart tarihinde Balıkçı Barınağı denilen bölgedeki rıhtıma ulaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Süheyla Sultan, ilk misafirlerini 12 Mart tarihinde kabul etti. Gemiye alınan depremzedeler, çarşaf, battaniye, vücut ve baş havlusu verilerek odalarına yerleştirildi. Daha önce İskenderun'a gelen depremzedelere ev sahipliği yapan Miray Cruise isimli geminin sefere çıkacak olması nedeniyle, orada kalan yaklaşık bin kişi de Süheyla Sultan'a aktarıldı.
ENGELLİ, HAMİLE VE YAŞLILAR ÖNCELİKLİ
Hürriyet'in haberine göre, Süheyla Sultan'a İskenderun Kaymakamlığı'nın koordinesinde yeni konuklar alınmaya başlandı. 3 katlı gemide, 90 adet 4 -6 kişilik kamaranın yanı sıra, 12 kişilik de 75 oda bulunuyor. Banyo ve tuvaleti olan 4-6 kişilik odalarda, aile bireyleri birlikte kalabiliyor. Bu odalarda engelli, hamile, yaşlı ve bakıma muhtaç depremzedelerin kalmasına öncelik veriliyor.
Depremzedelerin ısınması klimalarla sağlanırken, odalarda birer masa ve sandalyeler bulunuyor. 12 kişilik koğuşların olduğu noktalarda erkekler ayrı katta, kadın ve çocuklar ise ayrı katlarda kalacak. Bu katlarda tuvalet ve banyolar odaların içinde değil. Her katta 6 adet duş, 6 tuvaletten oluşan 3'er tane koğuş var. Geminin ortaya çıkacak ihtiyaç durumuna göre, 1-2 yıl kadar İskenderun'da demirli kalması planlanıyor.
Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, aileler de güvertelerdeki teraslarda vakit geçiriyor.
15 BİN METREKAREDE RESTORAN, KAFE, PARK
15 bin metrekarelik bir alana sahip olan gemide 18 derslik, 2 çocuk oyun parkı, kreş-anaokulu, restoran, kafe ve 60 metre uzunluğunda bir futbol sahası yer alıyor. Depremzedelerin sabah kahvaltısı gemi görevlileri tarafından karşılanırken, öğle ve akşam yemeklerinin ise rıhtımda kurulacak aşevi çadırlarında verilmesi planlanıyor.
AİLE KAMARASI DA VAR KOĞUŞLAR DA
Süheyla Sultan'da 90 adet 4 -6 kişilik kamaranın yanı sıra, koğuş gibi düzenlenmiş 12 kişilik 75 oda yer alıyor.
12 KİŞİLİK ODALAR
4-6 KİŞİLİK KAMARALAR
Banyo ve tuvaleti olan 4-6 kişilik kamaralar ailelere ayrıldı.
12 kişilik odalar ise erkekler ayrı katta, kadın ve çocuklar ayrı katlarda kalacak şekilde düzenlenmiş.
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