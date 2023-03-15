Süheyla Sultan İskenderun’da hizmete başladı: Devletimiz bizi ihmal etmedi

ENGELLİ, HAMİLE VE YAŞLILAR ÖNCELİKLİ

Hürriyet'in haberine göre, Süheyla Sultan'a İskenderun Kaymakamlığı'nın koordinesinde yeni konuklar alınmaya başlandı. 3 katlı gemide, 90 adet 4 -6 kişilik kamaranın yanı sıra, 12 kişilik de 75 oda bulunuyor. Banyo ve tuvaleti olan 4-6 kişilik odalarda, aile bireyleri birlikte kalabiliyor. Bu odalarda engelli, hamile, yaşlı ve bakıma muhtaç depremzedelerin kalmasına öncelik veriliyor.

Depremzedelerin ısınması klimalarla sağlanırken, odalarda birer masa ve sandalyeler bulunuyor. 12 kişilik koğuşların olduğu noktalarda erkekler ayrı katta, kadın ve çocuklar ise ayrı katlarda kalacak. Bu katlarda tuvalet ve banyolar odaların içinde değil. Her katta 6 adet duş, 6 tuvaletten oluşan 3'er tane koğuş var. Geminin ortaya çıkacak ihtiyaç durumuna göre, 1-2 yıl kadar İskenderun'da demirli kalması planlanıyor.

Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, aileler de güvertelerdeki teraslarda vakit geçiriyor.