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Son dakika: Artçılar sürüyor! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Son dakika: Artçılar sürüyor! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Nurhak'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.49'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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